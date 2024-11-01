Член «Дигории» назвал форум «Юг молодой» площадкой для реализации потенциала молодежи

Новые регионы практически полностью интегрированы в экосистему российской молодежной политики. Об этом рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Глеб Узунов, комментируя старт всероссийского молодежного образовательного форума «Юг молодой».

По его словам, молодые жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей заряжены на работу и стремятся сделать все для развития родных земель.

«Основная задача здесь – оказать им максимальную поддержку и дать возможности для реализации такого потенциала на местах. Президент всегда акцентирует внимание на том, что основная ценность нашей страны – это люди, поэтому мы должны предоставлять равные возможности для каждого человека в нашей великой стране», — добавил он.

Политолог отметил, что одним из ключевых событий «Юга молодого» станет конкурс молодежных проектов, где участники представят свои идеи и разработки. Он уточнил, что жюри, состоящее из опытных профессионалов, оценит проекты по нескольким критериям, включая инновационность, социальную значимость и потенциал для реализации.

«Кроме того, на форуме будут организованы тематические площадки, где участники смогут обсудить актуальные вопросы, связанные с образованием, наукой, культурой и спортом», — сказал Узунов.

По его мнению, это позволит молодым людям не только получить новые знания, но и наладить контакты с единомышленниками из разных регионов страны.

«Форум «Юг молодой» – событие, которое показывает, что будущее нашей страны в надежных руках талантливых и целеустремленных молодых людей, готовых менять мир к лучшему», — заключил эксперт.

Напомним, форум «Юг молодой» является масштабным событием, которое собрало сотни талантливых и амбициозных молодых людей из 83 регионов страны, готовых делиться своими идеями и проектами, а также учиться у лучших экспертов. Мероприятие проходит в круглогодичном центре «Маяк», открытом в Запорожье Президентом России Владимиром Путиным.