Депутат Буцкая о камерах в туалетах российских школ: это закрытая зона

Видеокамер в школьном туалете быть не должно — это закрытая зона, которая должна оставаться закрытой. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так политик отреагировала на новости о съемках в туалетах школ по всей России, которые стали регулярно появляться в СМИ.

«Должны быть методические рекомендации. Если ты хочешь, чтобы все было сделано правильно, ты должен показать: правильно — это так. Только когда ты все прописал от и до, дальше можешь спрашивать. Есть закрытые зоны, они на то и закрытые», — сказала Буцкая.

Депутат считает, что камеры в учебных учреждениях должны быть, но не в туалетах, а в коридорах и классах. Таким образом можно бороться с буллингом, считает Буцкая.

«Что касается видеокамер, не относитесь к ним, как к чему-то плохому. Понятно, что не в туалетах. Сейчас, например, мы говорим о буллинге в школах. Без камер будет очень тяжело. Когда у нас есть четкое понимание, что в классах, в коридорах ведется видеосъемка, здесь уже не будет такого, что со слов одних, со слов других. Все будет видно и причем будет видно не только на уровне того, что кого-то бьют. Можно будет определить, что в таком-то классе такой-то ребенок всегда сидит один. В общем, какие-то опорные точки точно должны быть. Если мы видим, что школы сами устанавливают видеокамеры, то как минимум надо им рассказать, как сделать это правильно», — добавила она.

До этого в сети пожаловались, что в туалете ростовского лицея №56 повесили камеры видеонаблюдения. Позднее выяснилось, что камера была одна, в местной администрации заявили, что это муляж.

В октябре о камерах в школьных туалетах сообщали в Перми и в Ярославле. В Перми видеосъемку объяснили необходимостью контролировать нормы поведения в школах и следить за тем, курят ли дети. В Ярославле видеокамеры в туалетах якобы установили еще пять лет назад, сейчас их решили демонтировать.

Ранее в Екатеринбурге родители учеников пожаловались на стеклянные двери в туалете школы.