Родители учеников требуют убрать прозрачные двери в туалетах екатеринбургской гимназии

В екатеринбургской гимназии установили прозрачные двери в туалетах, родители учеников обратились в прокуратуру. Об этом пишет Ural Mash.

Двери со стеклянными вставками появились в сентябре в гимназии №13, и дети массово стали стесняться пользоваться уборной.

За это время произошел неприятный инцидент — один из учащихся предпочел не ходить в туалет и испачкал штаны, которые затем пришлось стирать в раковине. После этого школьники стали над ним насмехаться.

Многие взрослые не поддержали такое решение администрации и также признались, что сталкиваются с неудобствами.

«Мне не нравится, что все видят, что я пошла в этот туалет. Считаю, что обязательно надо [их убрать]. Если есть какие-то проблемы с детьми в школе, то пускай тогда идут учителя или еще кто-то и контролируют этот процесс, что там они курят или еще что-то. Но чтобы были стеклянные двери в туалете, это я вообще такое первый раз вижу» — возмущается бабушка одного из учеников.

С ней соглашается отец другого школьника, он также считает, что дверь не должна быть прозрачной, чтобы личная жизнь учеников оставалась личной. Однако члены родительского комитета полагают, что стеклянные двери уже помогли сократить количество школьных драк, и вандализма стало меньше.

На прошлой неделе тюменскую школьницу увезли на скорой после разборок в школьном туалете.

Ранее в туалете российской школы установили камеру для борьбы с вандализмом.