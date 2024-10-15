В России назвали пять перспективных направлений внутреннего туризма

Побережье Северного Ледовитого океана является одним из перспективных направлений внутреннего туризма в России. Об этом рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин, передает Pravda.Ru.

По его словам, пока на этом направлении отсутствует развитая инфраструктура, однако, все может измениться с открытием Севморпути. Он отметил, что интересные места для туристов есть в Якутии. Любителям гастрономического туризма он посоветовал обратить внимание на направления, расположенные рядом с Читинской областью.

«Очень высокий потенциал — это Курганская область. Там есть радоновые лечебные озера. При Советском Союзе они немножко развивались, но сейчас их забыли», — продолжил Бандурин.

К интересным направлениям эксперт также отнес город Карабаш в Челябинской области.

В конце сентября представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Белоруссии Филипп Гулый говорил, что туры из России в Белоруссию с 2025 года будут приравнены к внутреннему туризму. Он отметил, что в рамках двухстороннего сотрудничества также планируется отмена НДС на туры по территории Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Финляндия собирается развивать туризм на границе с Россией.