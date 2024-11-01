Двух туристов из Евросоюза арестовали за прогулку по Байконуру

Двух туристов — граждан Франции и Германии арестовали за «самовольную прогулку» по Байконуру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Задержали на Байконуре гражданина Франции и гражданина Германии, когда они пытались снять ракету-носитель», — говорится в сообщении.

Сообщается, что европейцы пытались сфотографировать ракету-носитель.

Похожий инцидент произошел в июле. Трое европейцев нелегально проникли на территорию космодрома. Полицейские задержали двух граждан Нидерландов и гражданина Бельгии. Молодым людям от 25 до 29 лет. Пока выяснилось, что к космодрому они отношения не имели и документов, дающих право находиться на Байконуре, у них не было.

7 мая экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что двое иностранных граждан — Великобритании и Белоруссии — задержаны на космодроме Байконур в районе стартовой площадки 112, комплекс «Буран».

Ранее двое французов пытались проникнуть на космодром Байконур.