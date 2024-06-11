Двое французов пытались проникнуть на космодром Байконур

Двое французских граждан пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, у одного из них было сильное обезвоживание, он не выжил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — рассказал источник агентства.

По его словам, второй француз не смог самостоятельно оказать помощь и побежал обратно к трассе. Пока он до нее добрался и остановил машину, первого не стало из-за сильного обезвоживания.

7 мая генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что двое иностранных граждан — Великобритании и Белоруссии — задержаны на космодроме Байконур в районе стартовой площадки 112, комплекс «Буран».

В мае гендиректор самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что Россия ведет переговоры о строительстве новых космодромов по всему миру.

Ранее в «Роскосмосе» назвали срок начала экспансии Луны Россией и Китаем.