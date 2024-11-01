В РПЦ призвали мужчин не заводить романы на работе

Нормальные сотрудники и руководители компаний должны иметь свои семьи. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он считает, что достойные кандидаты на работу могут быть среди холостяков и разведенных, но назначение таких людей «не должно становиться нормой».

«Я думаю, что дело не в ограничении прав кандидатов на рабочее место, а в том что социальная норма — это семейный статус и для руководителя, и для сотрудников. Исключения возможны, но они не должны становиться нормой. Разумеется, есть достойные сотрудники и среди разведенных, и среди несемейных. Но нормой должен быть семейный статус. Развод не должен быть обыденностью, каким он, увы, стал в нашем обществе. Если мы желаем переместиться в парадигму традиционных ценностей, то развод должен рассматриваться как трагедия», — сказал он.

В частности, по мнению Кипшидзе, мужчины должны брать ответственность за создание семей, а не заводить романы на работе.

«Если речь идет о мужчинах, то они должны брать большую ответственность за создание семей, а не заводить легкие и необременительные связи, в том числе среди коллег по работе», — заключил представитель РПЦ.

До этого Кипшидзе заявил, что при назначении человека на руководящий пост нужно учитывать его семейное положение как показатель того, насколько он способен руководить большим коллективом. Он уточнил, что если кандидат не сумел создать семью, то и эффективно управлять подчиненными он, скорее всего, не сможет.

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