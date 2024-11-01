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Депутаты ЕР проверят выполнение программы модернизации первичного звена здравоохранения

На модернизацию первичного звена здравоохранения заложили 420 млрд рублей

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Пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» обеспечит контроль за реализацией программы модернизации первичного звена здравоохранения. В федеральном бюджете на 2025–2027 годы на эти цели заложено 420 млрд рублей. Об этом заявил временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации РФ Владимир Якушев, которого цитирует пресс-служба партии.

Посетив новую поликлинику филиала городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове, врио секретаря Генсовета «Единой России» отметил, что объекты здравоохранения в регионах должны появляться там, где они востребованы.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» принимает активное участие в реализации программы развития первичного звена здравоохранения.

«Все объекты, которые вводятся сегодня в субъектах по этой программе, депутаты от партии, сенаторы будут держать на контроле. Для нас принципиально важно, чтобы они появлялись в тех местах, в которых они действительно востребованы, качество выполненных работ соответствовало всем требованиям. И самое главное — чтобы потом эти объекты были максимально загружены и работали для нужд населения страны», — сказал Владимир Якушев.

Новая семиэтажная поликлиника в Тамбове рассчитана на 1260 посещений в смену, созданы взрослое и детское стоматологические отделения, женская консультация, физиотерапевтическое и диагностическое отделения, работает дневной стационар. Также в здании размещена северная подстанция областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

«Задачи, поставленные в проекте модернизации первичного звена здравоохранения, здесь решены», — заключил врио секретаря Генсовета ЕР.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений народной программы «Единой России».

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