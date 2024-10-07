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Трое иностранцев незаконно пересекли границу с Россией для сбора дикоросов

В Приморье задержали трех иностранцев, пересекших границу для сбора дикоросов

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Пограничники Приморского края задержали трех иностранных граждан, незаконно пересекших границу России для сбора дикоросов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ РФ.

Нарушителей обнаружили в лесистой местности Хасанского района. У задержанных нашли запасы еды и снаряжение, что свидетельствовало о том, что они планировали оставаться в стране надолго. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»).

Задержанные были помещены под стражу, и им грозит до пяти лет лишения свободы.

5 октября пограничное управление ФСБ по Псковской области сообщило о задержании гражданки Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией с болторезом и плоскогубцами.

Ранее в Карелии задержали троих иностранцев, пытавшихся сбежать в Финляндию.

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