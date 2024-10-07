Трое иностранцев незаконно пересекли границу с Россией для сбора дикоросов

Пограничники Приморского края задержали трех иностранных граждан, незаконно пересекших границу России для сбора дикоросов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ РФ.

Нарушителей обнаружили в лесистой местности Хасанского района. У задержанных нашли запасы еды и снаряжение, что свидетельствовало о том, что они планировали оставаться в стране надолго. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»).

Задержанные были помещены под стражу, и им грозит до пяти лет лишения свободы.

5 октября пограничное управление ФСБ по Псковской области сообщило о задержании гражданки Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией с болторезом и плоскогубцами.

Ранее в Карелии задержали троих иностранцев, пытавшихся сбежать в Финляндию.