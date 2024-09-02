Парикмахер раскрыла, как правильно сушить волосы феном

Сушить волосы феном нужно комфортным воздухом по направлению их роста — от корней к кончикам, перед этим лучше дать им немного подсохнуть естественным путем. Об этом «Москве 24» рассказала парикмахер Анастасия Жаворонкова.

По ее словам, держать фен нужно на расстоянии 15-20 см. Она также не советует пытаться делать укладку горячим воздухом, потому что это повредит волосы. Кроме того, важно использовать бальзамы и кондиционеры, потому что частое использование фена делает волосы более сухими и ломкими, предупредила эксперт.

«Далее надо аккуратно отжать волосы полотенцем — ни в коем случае не тереть, чтобы не повредить чешуйки. А в конце советую нанести еще и какой-нибудь несмываемый спрей-уход для волос», — добавила Жаворонкова.

Звездный парикмахер Майкл Дуглас, который отвечает за укладки Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, до этого раскрыл неожиданный прием фена. Он сообщил, что на каждом фене есть специальная кнопка под названием Cool Shot, которая позволяет создать стойкую укладку. По его словам, она создана для охлаждения и фиксации волос.

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