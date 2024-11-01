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«Похищенный талибами» российский блогер нашелся

Пропавший в Пакистане блогер Щупальце вышел на связь и пошутил про похищение

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Shupaltse Vasya/VK

Российский тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко), который был якобы похищен талибами (организация запрещена в России) в Пакистане, вышел на связь. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Бабко рассказал, что с ним все в порядке и он продолжает путешествовать.

Кроме того, пишет SHOT, он намекнул, что никакого похищения не было. Блогер пошутил, что его «отпустили и сверху пивка дали».

Канал опубликовал видео, на котором Щупальце идет вечером среди домов и иронично говорит, услышав звук выстрела: «Захватившие меня в плен талибы стреляют. Я от них ухожу. Они не могут в меня попасть».

Последнее видео на YouTube-канале блогера было опубликовано семь дней назад. Как писал SHOT, Щупальце мог находиться в горах в Индии. Перед исчезновением он предупреждал друзей, что будет без связи до 3 ноября.

СМИ сообщали, что Бабко пропал в Пакистане и не отвечает родственникам с 24 октября. Telegram-канал «Осторожно, новости» публиковал фотографию с блогером, на которой его якобы держат в плену боевики Техрик-е Талибан Пакистан. Кроме того, сообщалось, что за россиянина просят выкуп. При этом посольство РФ в Пакистане не подтверждало информацию о похищении.

Ранее безработные нижегородцы похитили 100 пачек пельменей.

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