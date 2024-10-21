Безработные нижегородцы похитили 100 пачек пельменей и попались полиции

В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей из цеха и попались полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на предприятии по изготовлению мясных полуфабрикатов, расположенном на Южном Шоссе. Двое мужчин отжали пластиковое окно и проникли в помещение — они украли 100 пачек пельменей на общую сумму в 30 тысяч рублей и аппарат высокого давления для уборки и очистки, стоимость которого составляет 10 тысяч рублей.

Работник предприятия сообщил о произошедшем в полицию, стражи порядка возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое безработных местных жителей в возрасте 38-ми и 41-го года.

Задержанные рассказали, что выбросили похищенные пельмени. При этом украденное оборудование они продали неизвестному. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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