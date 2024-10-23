Медик из Воронежа из-за мошенников потеряла четыре квартиры, машину и все деньги

В Воронеже врач попалась на уловки мошенников и подарила им все свое имущество и деньги. Об этом сообщает «Мое! Online».

По информации издания, с медицинской сотрудницей связались неизвестные, которые предложили ей якобы продлить срок действия СИМ-карты — россиянка продиктовала им код из СМС. Через некоторое время злоумышленники убедили женщину, что ее аккаунт на Госуслугах взломали, и теперь она может потерять все сбережения.

Доверившись мошенникам, россиянка под предлогом якобы опережения выдуманных злоумышленников сняла наличные со своих вкладов и перевела их на счета аферистов. Она также срочно продала четыре квартиры и машину по заниженной цене, а вырученные средства также отправила преступникам вместе со всеми сбережениями.

Когда россиянка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Общий ущерб составил 21,5 млн рублей.

Ранее россиянка отдала мошеннику 2,5 млн рублей, пытаясь стать соучредителем бизнеса.