В Москве четыре иностранца совершили групповое изнасилование соотечественницы

В Москве четверых иностранцев обвиняют в изнасиловании женщины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел недалеко от улицы Краснобогатырской. По версии следствия, граждане Узбекистана напали на соотечественницу в парке. При этом один из них не участвовал, но наблюдал за обстановкой, чтобы обеспечить знакомым безопасность.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о групповом изнасиловании.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны четверо приезжих лиц, им предъявлено обвинение», – сообщается в публикации.

Представители СК РФ будут просить о заключении фигурантов процесса под стражу.

До этого в Москве поймали мужчину за изнасилование, которое произошло 20 лет назад. По версии следствия, вместе с двумя знакомыми россиянин заставил двоих девушек пойти с ними в квартиру и надругались.

Изначально вину мужчины доказать не смогли, но после длительной работы он стал одним из подозреваемых.

Ранее в Ленобласти школьница призналась, что их с сестрой насиловал мигрант.