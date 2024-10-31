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В России предложили создать международную организацию для опровержения фейков

В организации «Диалог» раскрыли детали создания ассоциации по фактчекингу

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Depositphotos

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» планирует создать Международную ассоциацию по фактчекингу для опровержения фейков в других странах. Об этом на пресс-конференции сообщил глава организации Владимир Табак, которого цитирует «Лента.ру».

«Мы не планировали заниматься международной деятельностью. Но та ситуация, которая возникла в связи с расследованием ФБР, привела нас к выводу, что международная деятельность нужна», — заявил Владимир Табак.

Глава организации также сообщил, что 20 ноября в Москве пройдет форум по борьбе с фейками.

«На этом форуме мы представим меморандум, представим первых партнеров-участников», — добавил он.

Задачей фактчекинговой организации будет создание сервисов, позволяющих опровергать фейковую информацию в других странах.

По словам Табака, организация будет вести эту работу «совместно с другими дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности».

Напомним, 30 октября организация обвинила ФБР в распространении фейков и сообщила, что планирует подать в суд. Американская сторона назвала АНО «Диалог» распространителем недостоверной информации, в то время как там подчеркнули, что занимаются именно разоблачением фейков.

Ранее Табак сообщил, что 64% жителей России сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. При этом количество людей, которые знают о фактчекинге, увеличивается.

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