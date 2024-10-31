Рогов резко высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов счел показательным послание на одном из украинских беспилотников, который атаковал Бердянск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Послание украинских боевиков весьма показательно», — сказал Рогов.

По его словам, в этом послании отражена «вся суть отношения бандеровского режима» к жителям освобожденных южнорусских земель.

Рогов напомнил, что украинские власти по отношению к новым регионам РФ проводят человеконенавистническую политику, полную агрессии.

Утром в четверг, 31 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Бердянск. На одном из беспилотников было написано, что город будет либо украинским, либо руинами.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.