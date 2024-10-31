В Италии 80-летняя пенсионерка случайно выкинула вместе со старым матрасом €50 тысяч, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, пожилая женщина специально зашила свои сбережения в старый матрас, потому что не доверяет банкам и таким образом хотела защитить деньги от потенциальных грабителей. Однако итальянка вскоре забыла про свой «клад».

Недавно пенсионерка решила выкинуть этот матрас, так как он был уже старым. Но спустя некоторое время вспомнила, что в нем хранились деньги. Она сразу позвонила в полицию и объяснила ситуацию, а офицеры согласились ей помочь.

Вскоре матрас был найден на городской свалке. К счастью для пенсионерки, деньги все еще были внутри.

«Она была вне себя от радости, выглядела на десять лет моложе, когда узнала, что ее сбережения целы», — прокомментировал один из полицейских.

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