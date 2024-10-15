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Британец требует $647 млн у властей за запрет откопать потерянный диск с 8000 биткоинами

LADBible: британец требует $647 млн у властей, запретивших откопать диск с биткоинами

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Британец требует от местных властей £495 млн, потому что ему не разрешают провести раскопки и найти свой потерянный жесткий диск с биткоинами, пишет LADBible.

39-летний Джеймс Хауэллс 10 лет назад случайно выкинул жесткий диск, на котором было 8000 биткоинов, что по текущему курсу составляет около $527 млн. Несколько лет британец искал устройство и теперь утверждает, что ему удалось его обнаружить. Чтобы достать цифровой носитель, нужно проводить раскопки, но мужчина не может получить разрешение местных властей на это.

Получив очередной отказ, Хауэллс подал в суд на городской совет, чтобы ему возместили убытки в размере $647 млн. Его дело должно быть рассмотрено в декабре 2024 года. Чиновники же утверждают, что раскопки могут оказать негативное воздействие на окружающую среду и что они «решительно против».

Несмотря на это, Джеймс продолжает привлекать внимание общественности к своей проблеме и настроен бороться до победного конца.

Ранее в HBO собрались выпустить фильм о личности создателя биткоина.

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