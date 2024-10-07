В Москве коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня, который прогнозировали синоптики. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — проинформировал он и предупредил, что может выпасть до 43 мм осадков.

Ремонтный и оперативный персонал, а также ответственные находятся на круглосуточном дежурстве, подчеркнул Бирюков. Он заверил, что власти приняли все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы.

Бригады «Мосводостока» уже дежурят на улицах, отмечается в публикации. Кроме того, привлекли дополнительную перекачивающую технику.

Также проводится очистка ливнестоков и колодцев, дренажной системы и водоприемных решеток.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что к Москве приближается циклон «Кассандра», который обрушит на столицу около половины октябрьской нормы осадков. Он не исключил, что в понедельник, возможно, будет побит дождливый рекорд для 7 октября (23,2 мм), который держится с 2003 года.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве.