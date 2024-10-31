Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре госуслуг «Мои документы» района Зюзино проведут капитальный ремонт

Центр госуслуг района Зюзино откроют после капремонта в конце 2025 года

close
Depositphotos

В центре госуслуг «Мои документы» района Зюзино на Одесской улице проведут капитальный ремонт, сообщается на сайте мэра Москвы.

Прием посетителей прекратят с 4 ноября. Ожидается, что центр начнет работу после капремонта в четвертом квартале 2025 года.

Столичные власти напоминают, что пока будут проводиться работы, жители района смогут обратиться в любой офис «Мои документы» — 99% услуг оказывают без привязки к месту регистрации или жительства.

На время ремонтных работ сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Зюзино будут принимать в центре госуслуг района Котловка на Нахимовском проспекте. Там же можно забрать документы по ранее зарегистрированным обращениям.

Получить бумаги по услугам «Предоставление сведений из реестра недвижимости (ЕГРН)» и «Кадастровый учет и (или) регистрация права собственности» жители смогут в офисе «Мои документы» на Новочеремушкинской улице.

После завершения работ центр будет полностью соответствовать современным стандартам комфорта, говорится в сообщении.

За счет грамотного подхода к организации пространства, соотношения корпоративных цветов в интерьере и мебели центр госуслуг станет просторнее и светлее, а также удобнее для маломобильных групп населения.

Специалисты обновят инженерные коммуникации, модернизируют системы вентиляции, отопления и противопожарной защиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами