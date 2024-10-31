В центре госуслуг «Мои документы» района Зюзино проведут капитальный ремонт

В центре госуслуг «Мои документы» района Зюзино на Одесской улице проведут капитальный ремонт, сообщается на сайте мэра Москвы.

Прием посетителей прекратят с 4 ноября. Ожидается, что центр начнет работу после капремонта в четвертом квартале 2025 года.

Столичные власти напоминают, что пока будут проводиться работы, жители района смогут обратиться в любой офис «Мои документы» — 99% услуг оказывают без привязки к месту регистрации или жительства.

На время ремонтных работ сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Зюзино будут принимать в центре госуслуг района Котловка на Нахимовском проспекте. Там же можно забрать документы по ранее зарегистрированным обращениям.

Получить бумаги по услугам «Предоставление сведений из реестра недвижимости (ЕГРН)» и «Кадастровый учет и (или) регистрация права собственности» жители смогут в офисе «Мои документы» на Новочеремушкинской улице.

После завершения работ центр будет полностью соответствовать современным стандартам комфорта, говорится в сообщении.

За счет грамотного подхода к организации пространства, соотношения корпоративных цветов в интерьере и мебели центр госуслуг станет просторнее и светлее, а также удобнее для маломобильных групп населения.

Специалисты обновят инженерные коммуникации, модернизируют системы вентиляции, отопления и противопожарной защиты.