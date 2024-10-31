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Блогеру «Тринадцатому» передали лекарства в СИЗО

Друг блогера Гузенко заявил, что у него достойные условия в СИЗО

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Телеграм-канал «Тринадцатый»

Друг военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» подтвердил «Газете.Ru», что в СИЗО у Гузенко обострился отит. По словам друга, блогеру передали разрешенные медикаменты.

«Да, все верно. Чувствует себя более-менее, смогли мы передать почти все медикаменты, которые разрешены. Условия достойные, поэтому не жаловался», — сказал он.

31 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Гузенко заболел в СИЗО. Отмечалось, что помимо отита у мужчины тяжелая форма язвы и часто открывается кровотечение.

5 октября Гузенко рассказал, что его задержали в городе Новопавловске и отправили в Кировское ОВД. Как писал Telegram-канал Mash, причиной стала драка с полицейским на концерте в центре города, куда он пришел в маске. Сообщалось, что после просьбы полицейских снять маску Гузенко «набросился с кулаками» на них.

При этом, по информации Telegram-канала Baza, «Тринадцатого» задержали по административной статье об употреблении наркотиков. В отдел же, по данным канала, его доставили из-за отказа от медосвидетельствования. Сам Гузенко версию о том, что его задержание связано с наркотиками, опровергает.

В пресс-службе Кировского районного суда Ставропольского края сообщили РИА Новости, что Гузенко будут судить за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Егор Гузенко был объявлен в международный розыск после того, как в 2022 году нарушил меру пресечения по делу о драке и уехал из-под домашнего ареста в зону военной операции. На мужчину было заведено уголовное дело о хулиганстве. Как писали СМИ, летом 2021 года он выстрелил мужчине в лицо светошумовым патроном из аэрозольного пистолета. Сам Гузенко утверждал, что заступился за женщину, на которую напал наркоман. О своем побеге из-под домашнего ареста блогер писал в соцсетях за три недели до задержания в Новопавловске.

Ранее в Карачаево-Черкесии предотвратили «революцию» в СИЗО.

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