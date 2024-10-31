Петербург увеличит расходы на социальную сферу

Доходы бюджета Северной столицы существенно выросли, в 2025 году они составят более 1,3 трлн рублей. Это дает возможность расширить социальные программы, закупить новое оборудование для учреждений здравоохранения, школ, детских садов, продолжить строительство новых объектов социальной сферы. Об этом своем в своем Тelegram-канале сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Комментируя представленный губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на заседании городского Заксобрания проект городского бюджета на 2025-2027 годы, Михаил Романов отметил, что дополнительные средства будут выделены на лекарственное обеспечение петербуржцев.

«Новый экономический импульс получит развитие городской среды, запланирована модернизация системы уборки, увеличатся зарплаты работников бюджетной сферы», — пояснил парламентарий.

Он также добавил, что Петербург продолжит совершенствовать свою транспортную инфраструктуру.

«Высокими темпами строится трамвайная ветка Купчино-Шушары-Славянка, на 2025 год заложен хороший «дорожный» бюджет, ускорится строительство новых станций метрополитена, обновится подвижной состав наземного транспорта», — отметил Михаил Романов.

Кроме того, он сообщил, что в сотрудничестве с федеральным центром будут возведены Широтная скоростная магистраль, Большой Смоленский мост, Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург-Москва.

«В этих проектах в том числе будут участвовать городские промышленные предприятия, на которые опирается городская экономика. В целях их поддержки и развития высокотехнологичных производств город заложил в проект бюджета новую комплексную систему налоговых льгот для бизнеса», — написал Романов.

Он подчеркнул, что 55% бюджета составят именно социальные расходы.

Помощь семьям с детьми, заботу о блокадном поколении, решение жилищных проблем петербуржцев, поддержку участников СВО и их родных депутат назвал приоритетными направлениями социальной политики города.

По его словам, действующая команда Смольного во главе с губернатором Бегловым запустила «по-настоящему мощные и по-настоящему добрые перемены в судьбе Северной столицы»