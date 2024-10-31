Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам

Верховный суд России признал законным обвинительный приговор троим украинским диверсантам — мужчине и двум женщинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд рассмотрел жалобу Даниловой Яны, Пузановой Ирины и Свергун Александра и решил оставить решения <…> без изменения», — отметили в судебной инстанции.

В конце июля в пресс-службе управления судебного департамента Липецкой области заявили, что Советский районный суд Липецка арестовал на два месяца троих граждан Украины, которые готовили теракт на автостанции города. В сообщении отмечается, что судебная инстанция избрала им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по ходатайству следствия.

Задержанные в селе Горицы мужчина и две женщины планировали провести теракт на автостанции «Сокол».

Ранее задержанный в Липецке за подготовку теракта признался в связи с «Правым сектором» (организация запрещена в России).