В Петербурге задержали директора Центра комплексного благоустройства

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора петербургского Центра комплексного благоустройства (ЦКБ) Андрея Белоуса и его заместителя Игоря Бея. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по городу.

В заявлении отмечается, что мужчин подозревают в совершении преступления коррупционной направленности. Против руководителя центра было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), а против его подчиненного — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»).

«По версии следствия, не позднее 24 августа 2023 года Бей И. В. <...> предложил <...> Белоусу А. П. выступить посредником между последним и представителем коммерческой организации в передаче взятки в размере 500 тыс. рублей. Деньги передавались за общее покровительство при исполнении государственных контрактов», — рассказали в ведомстве.

В результате 16 февраля текущего года заместитель директора ЦКБ получил от представителя коммерческой организации взятку и передал ее своему начальнику. При этом часть денег Бей забрал себе.

Из публикации следует, что следователи уже провели обыски в домах мужчин. Сейчас специалисты решают вопрос о предъявлении Белоусу и Бею официальных обвинений и избрании им подходящей меры пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге двух правоохранителей поймали на получении крупной взятки.