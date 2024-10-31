В «Единой России» высоко оценили формирование комфортной городской среды в Тамбове

«Единая Россия» с 2016 года реализует проект по развитию комфортной городской среды в городах, селах, исторических поселениях. Об этом рассказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев в ходе визита в Тамбов.

Он отметил, что проект был переформатирован в федеральную программу. По его словам, за это время было благоустроено более 68 тысяч объектов по всей стране. Он отметил, что десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населенном пункте необходимо благоустроить.

«Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», — сказал Якушев.

Он подчеркнул, что на дальнейшую реализацию программы в бюджете на трехлетку заложено 180 млрд рублей.

«Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Это в наших городах, селах дает мощный социальный эффект. Ну и сегодня, находясь в Тамбове, мы убеждаемся, что это нужная программа, это программа для людей. Она меняет облик наших городов, сел, населенных пунктов», — сказал Якушев.

Также врио секретаря генсовета партии высоко оценил ход работ по народной программе партии и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в городе. Вместе с секретарем реготделения «Единой России», губернатором Максимом Егоровым он посетил реконструированную в 2024 году Ахлебиновскую рощу, Народный фитнес-парк, сквер «Динамо» и дворовую территорию по улице 60 лет Октября.

«Видно, что объекты сделаны с душой. Мы пообщались с жителями, они очень рады тому, какие пространства появились в Тамбове. Это проекты для людей», — сказал Якушев.