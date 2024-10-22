Собака спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку

Собака трое суток согревала свои теплом пенсионерку, которая пошла на прогулку в лес вместе с супругом и заблудилась. Об этом сообщает People.

72-летняя Памела Хелмстадтер отправилась в лес вместе со своим мужем и собакой. Пара сбилась с тропы и заблудилась, муж американки упал и не смог подняться. Женщина решила сама отправиться за помощью. Она блуждала по лесу трое суток.

Неладное заподозрила соседка пенсионеров, которая заметила, что они не забрали пакет, оставленный на крыльце дома. Женщина обратилась в экстренные службы. Обессиленную американку нашли, женщина была сильно обезвожена. Холодные ночи ей помогла пережить собака, согревавшая пострадавшую своим теплом. Мужа американки медики спасти не смогли.

До этого сообщалось, что в США собака спасла жизнь пожилому хозяину, который упал и не смог подняться. Животное уселось посреди проезжей части и, когда рядом остановился патрульный автомобиль, убедила помощника шерифа следовать за ней и привела его к своему дому.

Ранее мужчина пошел гулять с собакой по крымскому лесу, но выйти из него не смог.