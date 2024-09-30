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Двух цыганок с фермы, где удерживали людей, забрали в полицию

Волонтер: двух цыганок с яблоневой фермы в Тульской области забрали в полицию

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Правоохранители забрали в отделение полиции двух цыганок, которые, предположительно, могли незаконно удерживать людей на ферме. Об этом РИА Новости сообщила представитель волонтерской организации «Альтернатива».

«Цыгане не были задержаны. В отделение (полиции. — Прим. ред.) поехали две цыганки вместе с теми, кому мы помогали (освободиться. — Прим. ред.). Со всех были взяты объяснительные. Потом их отпустили», — рассказала волонтер.

Также представитель организации отметила, что полицейские не могут пока найти «весомые основания и нормальные доказательства» для возбуждения дела. По ее словам, территория сада имеет много свободных выходов, откуда можно сбежать, а работающие там люди подписывают расписки, согласно которым они находятся на ферме добровольно.

Накануне следователи организовали проверку по факту незаконного удержания людей на территории фермы в Белевском районе Тульской области. По данным ведомства, на территории фермы цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек, в числе которых находился бывший участник специальной военной операции на Украине.

Ранее двое мужчин под видом полицейских похитили подростка и вымогали у него 200 тысяч рублей.

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