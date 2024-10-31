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На Кубани стоматолог ушла с семилетним сыном жить в лес

На Кубани приставы забрали у матери ребенка, живущего с ней в палатке в лесу

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Depositphotos

Стоматолог из Ленинградской области жила с ребенком в палатке в лесу на Кубани, мальчика по заявлению бабушки изъяли у матери. Об этом сообщает ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Россиянка, достаточно известный стоматолог из Всеволожска, вышла замуж за гражданина Нидерландов. Вскоре у пары родился сын, но семейная жизнь не удалась, и муж после развода уехал на родину. Россиянка решила в корне изменить жизнь, она сдала в аренду квартиру в Ленобласти, вместе с сыном переехала жить в Краснодарский край, где у нее был дом в собственности, и увлеклась одним из направлений восточной религии.

Краснодарскую недвижимость она также сдавала в аренду туристам, а сама вместе с семилетним сыном ушла жить в лес, в так называемом «месте силы». Тревогу забила бабушка мальчика по материнской линии, проживающая в Ейске.

«Она сначала обратилась в суд, который в апреле текущего года лишил 46-летнюю мать ребенка родительских прав, а затем — в районное Управление по вопросам семьи и детства для установления опеки над внуком. В сентябре 2024 года ее назначили предварительным опекуном ребенка», — сообщили в ФССП.

Мать против лишения родительских прав не возражала и передала ребенка родственнице.

Ранее в Перми приставы снесли дом мужчины и выставили ему счет за демонтаж.

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