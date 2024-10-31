Настоятель храма стал героем документального фильма «Новые украинские русские»

Настоятель Никольского храма города Мосальска Калужской области Владислав Береговой стал героем третьего выпуска проекта «Новые украинские русские».

Священнослужитель, уроженец Киева, рассказал о том, почему покинул Украину и переехал в Россию.

По словам Владислава Берегового, он стал свидетелем неприкрытой грубой борьбы административного ресурса, националистов с канонической церковью.

Храмы начали отбирать и захватывать, к епископам и священникам неоднократно применяли физическую силу, сообщил он.

«Мы понимали, что страна не будет никогда такой, какой была до этого», — заявил священнослужитель.

В 2015 году он был вынужден бежать в Россию.

Герой выпуска признался: уже тогда он понимал, что региональная война перейдет в большое противостояние с Россией.

«Но во всяком случае нашим детям не придется умирать за Бандеру, за ложные ценности», — поделился Владислав Береговой.

Приехав в Россию, священнослужитель принял на свое попечение полуразрушенный храм в Калужской области и начал восстанавливать его.

Автор и ведущая проекта Татьяна Поп, сама прошедшая через опыт вынужденного переселения с Украины, отмечает, что по разным причинам за последние годы в Россию на постоянное место жительства переехали тысячи украинцев.

«Кто бы что предвзято ни говорил про русских и Россию за ее пределами, действительность такова, что именно здесь украинцы находят новый причал, становятся успешными и счастливыми. И я очень хочу, чтобы наш проект стал доказательством истинного братского отношения России к Украине, раскрыл людям глаза на правду, показал открытость российского общества», — заявила автор проекта.

Документальный фильм «Новые украинские русские» познакомит зрителей с шестью реальными историями украинцев, которые покинули родину, переехали в Россию и открыли для себя новые возможности для работы и жизни.