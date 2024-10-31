Россиянам объяснили, как мошенники получают их личные данные

Мошенники могут получить личные данные россиян, если взломают базу данных организаций, которым они предоставляли согласие на обработку информации о себе. Об этом «Радио 1» рассказал эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

По его словам, злоумышленникам проще взломать сотового оператора, государственную службу или сервис, чем отдельные домашние компьютеры. В связи с этим эксперт советует тщательно изучать информацию перед подписанием договора об обработке персональных данных.

«Все это надо тщательно смотреть и читать, потому что обычно там несколько галочек: отдельно для того, что необходимо, а отдельно то, что вы не заметили, но галочку поставили — это какие-то рекламные службы, маркетинговые агентства и так далее. Здесь на официальном и законном уровне могут передавать ваши данные за деньги в ключе каких-то партнерских отношений», — объяснил Раевский.

24 октября Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных. Так, организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач. В Роскомнадзоре уточнили, что сейчас персональные данные нередко собирают без какой-либо дальнейшей четкой цели их использования, а оператором персональных данных является любой, кто их обрабатывает.

Ранее депутат рассказал о защите персональных данных с помощью VPN.