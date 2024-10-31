В Петербурге четырехлетний ребенок играл на подоконнике и выпал из окна

В Василеостровском районе Петербурга ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей, по предварительной информации, родители четырехлетней девочки не заметили, как дочь выбралась поиграть на подоконник. В какой-то момент несовершеннолетняя выпала из окна четвертого этажа.

По сведениям канала, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, на месте работает бригада реанимации скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Калининграде прохожие нашли ребенка под окнами дома, девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже. Очевидцы вызвали скорую помощь. На момент прибытия медиков пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Подробности о характере травм ребенка неизвестны, она госпитализирована.

Ранее десятилетняя девочка выпала из окна на девятом этаже в Челябинске и выжила.