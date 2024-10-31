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Двое жителей Иркутской области с игрушечным пистолетом напали на прохожего

В Иркутской области на прохожего напали двое с игрушечным пистолетом

В Ангарске полицейские задержали мужчину и подростка, которые пытались ограбить прохожего, угрожая ему игрушечным пистолетом. Об этом сообщает УМВД региона.

Двое жителей Усольского района приехали в Ангарск отдохнуть. После посещения сауны 30-летний мужчина и 15-летний подросток решили покататься по ночному городу.

Проезжая по проспекту Карла Маркса, водитель остановился рядом с проходящим мимо молодым человеком и начал угрожать ему, размахивая пистолетом. Из автомобиля вышел 15-летний пассажир и, требуя деньги, стал бить ангарчанина. Сельчане пытались отобрать у жертвы телефон, но завязалась потасовка, и злоумышленники попытались скрыться на автомобиле.

Вскоре их задержали полицейские. Пистолет оказался игрушечным. В отношении грабителей возбуждены уголовные дела о разбое, нападавшие помещены в изолятор временного содержания.

До этого сообщалось, что три жителя Бийска ответят в суде за налет на ювелирный магазин и попытку украсть банкомат. Злоумышленники ночью проникли в ювелирный магазин, устроили там погром и вынесли украшения на общую сумму около 12 млн рублей. Подозреваемых удалось задержать при попытке украсть банкомат в одном из торговых центров.

Ранее в Таганроге мужчина с гранатой пытался ограбить магазин.

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