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«Рувики» назвали самые читаемые статьи в октябре

Статьи о России и Угледаре стали самыми читаемыми на «Рувики»

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Shutterstock

За прошедший октябрь число статей в российской интернет-энциклопедии «Рувики» превысило 2 млн 39 тыс., рассказал генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Он отметил, что самыми читаемыми статьями стали «Угледар», «Россия» и «Православные праздники в октябре».

Также в октябре россияне чаще всего интересовались «Списком миллиардеров» и «Списком стран по численности населения», а самыми популярными проектами стали «Портал: ЕГЭ и ОГЭ» и «Проект: Ваши герои – наша история».

Медейко добавил, что с сентября статья о квадроберах на «Рувики» вошла в топ-5 обсуждений в СМИ.

Что касается биографий певцов и артистов, в октябре пользователи интернет-энциклопедии чаще всего интересовались творчеством и жизнью Shaman и Павла Воли.

«В энциклопедии с каждым днем растет количество «рецензированных» материалов. Если вы видите плашку «рецензировано» — вы можете быть уверенными, что этот материал смело можно использовать в учебной работе», — отметил Медейко.

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