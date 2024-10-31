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Пассажиры автобуса задержали мужчину, который угрожал им пистолетом

«78.ru»: в Петербурге пассажиры автобуса задержали мужчину с пистолетом

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На севере Петербурга пассажиры автобуса скрутили дебошира, который угрожал им огнестрельным оружием. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Выборгском шоссе, один из пассажиров автобуса угрожал людям пистолетом. На место была вызвана полиция, пока сотрудники ехали на вызов, петербуржцы смогли обезоружить и скрутить агрессора.

46-летний мужчина задержан, известно, что он уже был судим за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью, пистолет изъят. Обстоятельства произошедшего и мотивы поступка нападавшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что петербуржец, угрожавший подростку ножом в автобусе, получил 3,5 года колонии. Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии очевидцев достал туристический нож и начал размахивать им перед 16-летним пассажиром, сильно напугав юношу. При этом агрессор высказывал в адрес тинейджера угрозы применения насилия.

Ранее уфимка разбила бутылкой игристого стекло автобуса и пошла в рукопашную на пассажиров.

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