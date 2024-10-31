Россиянин выбросил из окна семилетнюю дочь и получил 4,5 года колонии

В Кемеровской области огласили приговор местному жителю, который истязал сына и выбросил из окна дочь, девочка получила травмы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в течение семи месяцев житель Кемерово регулярно избивал восьмилетнего сына и семилетнюю дочь, в один из дней он выбросил девочку из окна квартиры на первом этаже.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В отношении отца-тирана было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее многодетный отец избивал троих детей и жену цепью.