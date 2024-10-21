В Чудове годовалый ребенок упал в яму с водой в частном доме

В Новгородской области по факту падения малолетнего в септик возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Инцидент произошел на территории частного дома в городе Чудово, годовалый мальчик вместе с матерью и родственниками гулял во дворе. В какой-то момент взрослые заметили, что ребенок исчез. В ходе поисков мальчика без сознания нашли в септике, наполненном водой.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининском районе Петербурга 14-летний школьник получил серьезные травмы, провалившись в открытый люк. Подросток упал и ударился ягодицами и левой стопой, пострадавшего доставили в больницу. У него диагностирован перелом крестца без смещения, несовершеннолетний находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Урале ребенок, провалившийся в яму с кипятком, получил компенсацию.