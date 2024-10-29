Воспитатель частного детского сада протащила плачущих детей по асфальту в Подмосковье

В Подмосковье воспитатель частного детского сада протащила двоих плачущих детей по асфальту. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в деревне Голубое. Местные жители засняли на видео, как воспитатель частного детского сада «Cosmo сад» тащит двоих детей по асфальту с дневной прогулки. При этом слышен детский плач.

Местные жители утверждают, что этот случай не является первым. По их словам, сотрудники детского сада ведут себя непрофессионально. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

До этого на Камчатке воспитателя наказали за травму ребенка в детском саду. Из-за недосмотра сотрудники дошкольной организации ребенок травмировал руку. Педагога привлекли к дисциплинарной ответственности. Также администрацию детского сада обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и компенсацию в размере 100 тысяч рублей воспитаннице.

Ранее пятилетняя девочка пропала после того, как воспитатели отдали ее незнакомке.