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Минтранс предложил запретить ездить на электросамокатах по тротуарам

«Известия»: в России могут запретить электросамокаты на тротуарах с 2031 года

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Павел Бедняков/РИА Новости

С 2031 года пользователям электросамокатов в России могут запретить передвигаться по тротуарам. Об этом пишут «Известия».

Проблема обсуждалась на тематическом совещании в Минтрансе. Предполагается, что через семь лет местные власти смогут организовать необходимую инфраструктуру для движения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) вне пешеходных дорожек.

Помимо этого, участники совещания пришли к выводу, что минимальный возраст для использования электросамокатов следует увеличить с 14 до 16 лет — хотя участвовавшие в дискуссии депутаты Госдумы предлагают разрешить подросткам младше этого возраста передвигаться на СИМ в жилых зонах.

Из других предполагаемых нововведений следует отметить поштучную маркировку электросамокатов и регистрацию этого вида транспорта по аналогии с другими.

По данным ЦОДД Москвы, ограничение скорости кикшеринговых самокатов в Москве резко сократило аварийность. Особенно значительным оказалось снижение наездов на пешеходов — на 67%.

Ранее стало известно, сколько электросамокатчиков в РФ было оштрафовано в 2024 году.

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