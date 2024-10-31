В России начали разработку национального калькулятора биологического возраста

Разработка ученых ННГУ и сети клиник «Атлас» будет основана на более чем 150 тысячах показателей здоровья россиян, 200 критериях состояния организма и алгоритмах машинного обучения. Калькулятор поможет врачам и пациентам как оценить общее здоровье, так и отследить динамику изменений после различных интервенций, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе клиники.

Калькулятор биологического возраста — специальная система оценки реального биологического возраста организма человека, который может отличаться от паспортного как в большую, так и в меньшую сторону.

Разработка национального калькулятора биологического возраста будет учитывать более чем 100 видов маркеров крови и более чем 100 видов показателей строения тела нескольких тысяч россиян. Всего разработанные учеными ННГУ алгоритмы искусственного интеллекта проанализируют более 150 000 обезличенных маркеров.

Как объяснила генеральный директор сети клиник «Атлас» Ксения Лемберг, в последние годы в России вырос спрос на превентивную медицину — медицину долголетия, которая предотвращает заболевания до того, как проявятся симптомы.

«Западные калькуляторы зависят от популяционных особенностей и образа жизни, которые довольно сильно могут отличаться от российских. Чтобы получать адекватные данные именно в российской популяции, нужен калькулятор, который будет разработан с учетом особенностей здоровья нашего населения. В ННГУ им. Н.И. Лобачевского очень серьезно занимаются проблемой старения и биологического возраста. Поэтому мы надеемся получить максимально точные биологические часы», — отметила Лемберг.

«ИИ сквозным образом применяется на различных направлениях деятельности вуза. Наши ученые разрабатывают прогностическое программное обеспечение, работают в сфере информационной безопасности, ведут исследования в области нейроморфных вычислений и квантовых технологий. Большой пласт работ выполняется в нашем Центре искусственного интеллекта, который ориентирован на решение задач, прежде всего в сфере здравоохранения. Университет обеспечивает междисциплинарность и разработки на стыке разных дисциплин. В этом наше ключевое преимущество, благодаря которому рождаются прикладные инициативы и практические решения», — подчеркнул ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов.

Ранее российские врачи спасли ребенка со сложной опухолью в челюсти.