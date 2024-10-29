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Российские врачи спасли ребенка со сложной опухолью в челюсти

Врачи РДКБ удалили из челюсти подростка агрессивную быстрорастущую опухоль

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Пресс-служба РДКБ

Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы Минздрава России провели операцию по удалению у мальчика редкого новообразования верхней челюсти — миксомы. Опухоль достигала в объеме 50 кубических сантиметров, агрессивно росла и угрожала потерей зубов.

Об этом в пресс-службе РДКБ рассказали «Газете.Ru».

Рост образования в верхней челюсти 13-летнего подростка из Новосибирска первой заметила его мама. По месту жительства точный диагноз установить не удалось, несмотря на выполненную биопсию. Врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами РДКБ, — экспертного центра с многолетним опытом хирургического лечения редчайших опухолей челюстно-лицевой области, и приняли решение о переводе пациента в федеральную клинику.

При поступлении ребенку выполнили дообследование и выявили, что новообразование продолжает агрессивный рост. Обширная объемная опухоль занимала всю правую половину верхней челюсти, сильно ее деформируя. Дальнейшее увеличение грозило необратимыми анатомическими изменениями: утратой функций челюсти и потерей зубов. Мальчику требовалась срочная операция.

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Пресс-служба РДКБ

«Особую сложность при проведении хирургического вмешательства представляло отделение образования от здоровых тканей — из-за большого объема по нему были растянуты мышцы, мягкие ткани, что затрудняло определение границ опухоли, которая сама была мягкой консистенции, — рассказал о ходе оперативного вмешательства Александр Кугушев, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, д.м.н. — В нашем центре концентрируются пациенты с широким спектром новообразований челюстно-лицевой области, и этот уникальный хирургический опыт помог нам радикально удалить опухоль с минимальной травматизацией».

Специалист отметил, что большую роль сыграла своевременная диагностика — рост образования не успел нарушить стабильность зубного ряда. Благодаря применению малоинвазивного доступа через рот радикальное удаление опухоли удалось провести, не оставив никаких косметических дефектов.

Послеоперационный период у подростка протекал без осложнений, а результаты гистологического исследования подтвердили диагноз — одонтогенная миксома. Это очень редкое доброкачественное образование, которое встречается только в 3% случаев опухолевых поражений челюсти.

По словам Александра Кугушева, такое новообразование характеризуется быстрым, агрессивным ростом, со временем распространяется на всю челюсть, что зачастую приводит к потере зубов, нарушению функций челюстно-лицевой области и длительной стоматологической реабилитации. В ряде случаев миксома может даже превращаться в злокачественное образование.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, находится дома и продолжит каждые полгода приезжать на контрольные обследования.

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