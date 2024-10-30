Rambler&Co: 48% россиян меняют смартфон, когда он перестает работать

Почти половина россиян (48%) меняют смартфон только тогда, когда он перестает работать. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, как часто они меняют свои гаджеты, по какой причине и чем их могут заинтересовать отечественные аналоги.

Так, около 44% пользователей обновляют смартфон каждые 3-5 лет, а 6% предпочитают менять его раз в 1-2 года. Лишь 2% участников опроса заявили, что покупают новый телефон каждый год.

Основным признаком старения телефона 51% респондентов назвали замедление его работы. При этом 30% назвали важным «звонком» неспособность устройства эффективно решать рабочие задачи. Проблемы с важными приложениями мотивируют на замену 16% россиян, а неудовлетворенность качеством камеры — только 3%.

Также 40% россиян готовы купить новый смартфон, если на него предложена выгодная цена или акция. Для 38% респондентов важно наличие новых технологий, которых нет в старых моделях, а 11% просто хочется разнообразия. Только 9% ставят на первое место улучшение камеры, а 2% обращают внимание на интересный дизайн.

Респонденты назвали условия, при которых готовы были бы рассмотреть покупку отечественного смартфона. 27% хотели бы видеть в нем уникальные функции, которых нет в зарубежных аналогах. 22% порадовал бы сам факт их существования и столько же (22%) понадеялись бы на более низкую цену. Удобная операционная система интересна 15%, а безопасность данных – 14%.

Как рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, менять смартфон раз в три года – это абсолютно разумная тактика. По его словам, дефицит полупроводников в 2020-2022 годах привел к тому, что прогресс в смартфонах замедлился и длится по сегодняшний день.

«Медленнее всех развиваются самые дорогие (70 тысяч рублей и больше) и самые дешевые (до 10 тысяч рублей) устройства. Быстрее всего год от года технический прогресс облагораживает смартфоны категории от 30 до 60 тысяч рублей», — отметил он.

Также, по его мнению, на покупку нового гаджета раз в три года влияет износ аккумулятора и замедление работы с течением времени.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 25 октября 2024 года, охват составил 120 514 интернет-пользователей.