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Москвичка продиктовала мошенникам код для «Госуслуг» и потеряла 28 млн рублей

В Тамбовской области москвичка лишилась 28 млн рублей, поверив мошенникам

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Shutterstock

Москвичка, находясь в Тамбовской области, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама женщина, аферисты представились сотрудниками почты и сообщили о новом письме. Россиянка была не дома, поэтому ей предложили «получить» письмо с помощью электронной почты. Чтобы это сделать, она продиктовала код из сообщения.

Позже с пострадавшей связались «силовики» и рассказали о взломе ее профиля на «Госуслугах» с помощью кода. Чтобы мошенники не оформили на нее кредиты, ей порекомендовали снять все средства на счету и передать курьеру.

«Доверившись звонившим мошенникам и ни с кем не посоветовавшись, женщина сняла и передала курьеру 28 миллионов личных накоплений», – сообщается в публикации.

Только спустя время москвичка поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Аферистов ищут.

Ранее в Петербурге пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 13 млн рублей.

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