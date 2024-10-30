Якушев рассказал о подготовке программы модернизации коммунальной инфраструктуры

«Единая Россия» вместе с правительством РФ завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что партия совместно с кабмином формирует перечень объектов, которые войдут в новую программу. Как уточнил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, на программу было предусмотрено бюджетное финансирование.

Он подчеркнул, что в народной программе партия уже в 2021 году взяла обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Якушев напомнил, что тогда по итогам съезда партии президент России Владимир Путин дал поручение направить средства на модернизацию соответствующих объектов, строительство современных канализационных очистных сооружений.

«Сейчас стоит задача по запуску комплексной программы, участвовать в которой будут все регионы. Она рассчитана до 2030 года», — добавил Якушев.

Он подчеркнул, что партия обеспечит финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В бюджете, который сейчас рассматривается в Госдуме, на эти цели предусмотрено 170 млрд рублей», — сообщил врио секретаря генсовета партии.

По его словам, помимо вопросов модернизации, есть запрос на повышение качества работы управляющих компаний.

«В первом чтении уже приняты поправки «Единой России» в Жилищный кодекс об обязанности управляющих компаний отчитываться перед жителями – это повысит и прозрачность, и качество услуг для людей. Работу в этом направлении продолжим», — заключил Якушев.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.