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Россиянин получил 14 лет колонии за поджог квартиры собутыльника

В Петербурге мужчина сжег квартиру со спящим приятелем и получил 14 лет колонии

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Петербурге огласили приговор местному жителю, который сжег квартиру со спящим собутыльником, спасти его не удалось. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Как удалось установить и доказать следствию, в ночь на 9 мая 2023 года обвиняемый находился в квартире у своего знакомого. В состоянии алкогольного опьянения он взял зажигалку и поджег кусок ткани возле стола на кухне. Мужчина понимал, что его сильно пьяный друг не сможет ему помешать и выбраться из огня.

«Используя вышеуказанную зажигалку, зажег ее и поджег газеты и куртку, расположенные на деревянной вешалке в прихожей квартиры, в результате чего от горящих газет, куртки и ткани произошло возгорание находившихся рядом предметов с последующим распространением продуктов горения, в том числе угарного газа, на иные помещения квартиры», — сообщили в пресс-службе судов.

После поджога петербуржец покинул квартиру и плотно закрыл за собой дверь. Пострадавшего владельца квартиры вынесли из огня и доставили в больницу. Почти две недели врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Приговором суда обвиняемый в поджоге признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее житель Приморского края растапливал печь бензином и сжег две квартиры.

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