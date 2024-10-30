В сети опубликовали спецучеты СБУ

Участники волонтерского проекта «НемеZида» разместили на своем сайте данные участников националистических группировок Украины, сообщается в Telegram-канале проекта.

«К нам в руки попали спецучеты СБУ. Ну это такие бумажки, которые спецслужбы пишут на тех, по кому они работают. Также там есть 300 граждан России, но им мы передали куда положено», — написали в Telegram-канале.

Также участники проекта «НемеZида» отметили, что в учетах есть данные командира «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Прокопенко.