Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети опубликовали спецучеты СБУ

Члены проекта «НемеZида» разместили данные участников нацгруппировок Украины

close
Racool_studio/Freepik

Участники волонтерского проекта «НемеZида» разместили на своем сайте данные участников националистических группировок Украины, сообщается в Telegram-канале проекта.

«К нам в руки попали спецучеты СБУ. Ну это такие бумажки, которые спецслужбы пишут на тех, по кому они работают. Также там есть 300 граждан России, но им мы передали куда положено», — написали в Telegram-канале.

Также участники проекта «НемеZида» отметили, что в учетах есть данные командира «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Прокопенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами