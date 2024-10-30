Участники симпозиума в Москве смогут отправить «Послание в будущее»

Гости международного симпозиума «Создавая будущее» смогут с 4 по 6 ноября отправить «Послание в будущее» в рамках спецпроекта Национального центра «Россия», АО «Почта России» и «АО «Марка», сообщает пресс-служба национального центра.

Гости смогут оставить на специальных открытках свои пожелания, поделиться планами или мечтами. Всего для участников приготовили 4000 открыток.

Также организаторы подготовили лимитированные марки с официальной символикой выставки-форума «Россия».

Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» пройдет в национальном центре «Россия» с 4 по 6 ноября. За 3 дня для гостей проведут более 60 мероприятий по 4 направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций.

Также в мероприятии примут участие делегаты из 40 стран, среди которых Аргентина, Армения, Египет, Индия, ОАЭ и другие.