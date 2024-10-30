Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участники симпозиума в Москве смогут отправить «Послание в будущее»

Национальный центр «Россия» и «Почта России» запустили проект «Послание в будущее»

close
Национальный центр «Россия»/VK

Гости международного симпозиума «Создавая будущее» смогут с 4 по 6 ноября отправить «Послание в будущее» в рамках спецпроекта Национального центра «Россия», АО «Почта России» и «АО «Марка», сообщает пресс-служба национального центра.

Гости смогут оставить на специальных открытках свои пожелания, поделиться планами или мечтами. Всего для участников приготовили 4000 открыток.

Также организаторы подготовили лимитированные марки с официальной символикой выставки-форума «Россия».

Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» пройдет в национальном центре «Россия» с 4 по 6 ноября. За 3 дня для гостей проведут более 60 мероприятий по 4 направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций.

Также в мероприятии примут участие делегаты из 40 стран, среди которых Аргентина, Армения, Египет, Индия, ОАЭ и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами