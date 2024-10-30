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В Челябинской области юноша монтировкой разбил окно храма и похитил деньги и серебро

В Челябинской области задержан юноша, который ограбил храм

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Pexels

В Южноуральске задержали 18-летнего ранее судимого юношу по подозрению в краже серебряных изделий и денег из храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

С заявлением в полицию обратился настоятель храма, он сообщил, что неизвестный ночью разбил окно и вынес из помещения церкви серебряные изделия и денежные средства. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый 18-летний юноша. Деньги он успел потратить, похищенное серебро изъято. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ростовской области силовики задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже имущества из собора. Двое жителей города Красный Сулин на резиновой лодке переправились через реку Дон, проникли в храм в станице Старочеркасской и похитили оттуда крестики, подвески и кольца общей стоимостью 340 тысяч рублей, после чего скрылись.

Ранее россиянин вскрыл ящики для пожертвований в храме и украл из них деньги.

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