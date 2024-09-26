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Рецидивист-педофил сбежал из психбольницы на Сахалине, угнав мопед

SHOT: на Сахалине рецидивист-педофил сбежал из психбольницы и угнал мопед

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Телеграм-канал «SHOT»

На Сахалине рецидивист-педофил сбежал из психбольницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Несколько часов назад 37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из Сахалинской областной психиатрической больницы, куда его привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. С собой ему удалось прихватить ножницы. По словам очевидцев, неадекват, вырвавшись из здания психбольницы, угнал подвернувшийся под руку мопед», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина уехал в сторону села Новотроицкого. Его разыскивают силовики. Местных жителей попросили не выходить из дома.

Нагорнова обвиняют в насильственных действиях над несовершеннолетним, сейчас он находится под следствием. Мужчина имеет множество судимостей за изнасилования, разбой и кражи.

До этого на популярного в России блогера Субо Мамедова подали заявление в полицию за то, что он пригрозил мужчине изнасилованием и физической расправой.

«Субо Магомедов на своем Lamborghini выезжал со второстепенной дороги и чуть не врезался в автомобиль, ехавший по главной дороге. Затем, по данным заявителя, Субо начал сигналить и моргать фарами и в процессе движения перестроился перед машиной своего оппонента и начал специально оттормаживаться, чтобы тот врезался в него», — сообщает Telegram-канал Baza.

После этого водители поравнялись и начали спорить. В ходе разговора блогер пригрозил мужчине изнасилованием и расправой. В результате водитель «легковушки» вызвал полицию и написал заявление.

Ранее двое петербуржцев ограбили водителя такси, угрожая шилом.

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