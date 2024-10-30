Россиянам объяснили, безопасно ли принимать БАДы

Биологически активные добавки (БАДы) могут принести вред здоровью, если неправильно подобрать их или приобрести подделку. Об этом рассказал нутрициолог, диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев, передает Pravda.Ru.

Он отметил, что сама по себе пищевая добавка не может оказать вреда. Однако риск купить «пустышку» остается высоким, подчеркнул эксперт. По его словам, такая проблема присутствует во всех странах.

«Когда в России было много продукции американских БАДов, то можно было прочитать на упаковке, что FDA ответственности не несет за содержание. То есть главный регулирующий орган Соединенных Штатов Америки четко писал на всей продукции, которая произведена в Америке, что все, что вы покупаете, уважаемые потребители, на свой страх и риск», — сказал Калинчев.

Врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что переизбыток витаминов, особенно вызванный самостоятельным приемом больших доз, может привести к серьезным последствиям для здоровья. По ее словам, эта проблема стала очень актуальной в последнее время, ведь сегодня многие люди принимают БАДы, не задумываясь о возможных рисках.

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