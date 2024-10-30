Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала поводы для незамедлительного обращения к кардиологу

Кардиолог Бирюкова назвала головокружение поводом обратиться к кардиологу

close
Shutterstock/FOTODOM

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова сообщила в беседе с «Лентой.ру», что некоторые болезни сердца дают о себе знать почти неожиданно, но некоторые симптомы помогут узнать и предотвратить проблему задолго до приступа.

Доктор отметила, что иногда для спасения человека после первых сигналов сердца остается буквально несколько часов и даже минут. Чтобы этого не случилось, она призвала внимательно относиться к своему организму и в ряде случаев срочно провериться у кардиолога.

В первую очередь, по словам врача, нужно задуматься о походе к кардиологу, если сердце стало работать менее ритмично, чем обычно — особенно если иногда возникает чувство, что орган «колотится» в груди, ускоряет или замедляет свой ритм в обычной обстановке без физических нагрузок.

Также тревожным сигналом может стать появление одышки во время прогулки, зарядки, подъема по лестнице. Человеку может казаться, что воздуха не хватает, а любое физическое усилие дается с трудом, уточнила она.

Бирюкова призвала навестить врача и в случае возникновения в груди ноющей, давящей или резкой, «простреливающей» боли. Также если регулярно поднимается артериальное давление выше нормы — 120/80, появились головокружения, обмороки, стали отекать ноги. А если приступ сильной боли в груди случился неожиданно, то лучше сразу вызвать скорую.

Ранее невролог раскрыла первые признаки инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами